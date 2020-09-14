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  • Çıtır çıtır paçanga böreği tarifine bayılacaksınız! Paçanga böreği nasıl yapılır?
14 Eylül 2020 Pazartesi 13:51 | Son Güncelleme:

Çıtır çıtır paçanga böreği tarifine bayılacaksınız! Paçanga böreği nasıl yapılır?

Çıtır çıtır paçanga böreği tarifine bayılacaksınız! Paçanga böreği nasıl yapılır"

Özellikle ramazan sofralarında ara öğün olarak sunulan paçanga böreğinin yapılışı merak ediliyor. Sadece beş malzemeden oluşan paçanga böreği tarifi haberimizde.

Paçanga böreği çıtır çıtır börek tarifleri arasında sevilerek tüketiliyor. İster ara öğünlerde ister çayın yanında tüketebileceğiniz paçanga böreği yufkadan ve pastırmadan yapılıyor. İsteyenler sucukla da yapabilir. Hiç bilmeyenlerin bile kolaylıkla yapabileceği en kolay paçanga böreği tarifini hazırladık. İşte adım adım paçanga böreğinin yapılışı ve malzemeleri...

PAÇANGA BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER

3 adet yufka

100 gram kaşar peyniri

1 adet domates

80 gram çemensiz pastırma(İsteğe göre sucukta kullanılabilir)

2 adet yeşil biber

PAÇANGA BÖREĞİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Paçanga böreği için önce kullanacağınız malzemeleri hazırlayın.

Pastırmayı, domatesi(kabuklarını soyarak), yeşil biberi küçük küçük doğrayın.

Kaşar peynirini rendeleyin. Bir kâsede pastırma, kaşar peyniri, domates ve biberi karıştırın.

Yufkaları üst üste serip dörde bölün ve sekiz eşit üçgen parçalar elde edin. Hazırladığınız yufka parçalarını tezgahın üzerinde açın.

İç harcı da yufkanın geniş kısmına yerleştirip kenarlarını katlayın ve rulo şeklinde sarın.

Yağı tencerede kızdırın ve böreklerinizi yağda kızartın. Sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun...

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