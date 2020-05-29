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  3. Yaz mevsiminde öğünü lezzetlendiren mücver tarifi! Mücveri bir de böyle deneyin
29 Mayıs 2020 Cuma 14:47 | Son Güncelleme:

Yaz mevsiminde öğünü lezzetlendiren mücver tarifi! Mücveri bir de böyle deneyin

Yaz mevsiminde öğünü lezzetlendiren mücver tarifi! Mücveri bir de böyle deneyin

“Mücver nasıl yapılır? Mücver tarifi nasıl?” gibi soruların cevabı merak ediliyor. Evde bulunan malzemelerin en güzel şekilde değerlendirildiği mücver, hem ara öğün olarak hem de yemeklerin yanına meze çeşidi olarak çok yakışıyor. Hatta yaz mevsiminde yoğurtla hazırlayacağınız mücver tarifini deneyince ana yemeğe gerek duymayacaksınız. İşte evde bulunan malzemelerle kolay mücver tarifi…

Mücver tarifi merak ediliyor. Havalar ısındıkça yemek menüleri de değişiyor. Ağır yemeklerle uğraşmak istemeyenler mücver gibi yapılışı kolay olan alternatif yemekler tercih ediyor. Mücver malzemeleri arasında soğan, kabak, dereotu ve maydanoz bulunuyor. Bu malzemeler evde varsa öğününüze lezzet katacak mücver tarifini yapmaya hazır olun. Çünkü bu tarifi bir kere denedikten sonra favori yemek listenizde yer alacak. İşte evde bulunan malzemelerle kolay mücver tarifi…

MÜCVER TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 dal taze soğan

3 adet kabak

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

3 adet yumurta

4 yemek kaşığı un

1 paket kabartma tozu

1 dilim beyaz peynir

2 yemek kaşığı zeytin yağ veya sıvı yağ

Tuz, karabiber

MÜCVERİN TARİFİ YAPILIŞI

1. Öncelikle dereotu, maydanoz, taze soğanı ince ince doğrayın.

2. Mücver için hazırlayacağınız kabaklar rendenin büyük gözenekli kısmı ile rendeleyin ve rendelenen kabakların suyunu sıkın.

3. Karıştırma kabına yumurta, zeytinyağı, tuz ve karabiberi ilave ederek çırpın. Bir dilim peyniri de ezerek karıştırma kabına ilave edin. Üzerine doğranmış yeşillikleri, rendelenmiş kabağı ilave ederek karıştırın.

4. En son un ve kabartma tozunu ekleyerek karıştırmaya devam edin.

5. Fırın tepsisine yağlı kağıt serdikten sonra mücver harcı kaşık ile dökerek yuvarlak şekil verin. Önceden ısıtılmış 170° fırında yaklaşık 20-25 dk pişirin.

6. İsterseniz tavada da kızartabilirsiniz.

MÜCVER İÇİN SERVİS ÖNERİSİ

Herkesin damak zevki farklı olmakla birlikte mücveri yoğurtlu sosla tüketenler de var yeşilliklerle süsleyen de var. Ana malzemesi kabak olduğu için genelde yoğurtla tercih ediliyor.


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