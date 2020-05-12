Bugün ne pişirsem? Ramazanın 19.Günü iftar menüsü: Ali Nazik kebabı

Ramazanı lezzetli ve bereketli geçirmek isteyenler “Bugün ne pişirsem?” diye arama motorlarında araştırma yapıyor. Bugün ramazanın 19.Günü ve iftar hazırlıkları ilk gün heyecanı gibi devam ediyor. Peki, iftara hangi yemekler daha kolay? En kolay patlıcanlı yemekler ve ana yemek tariflerini bir araya getirdik. İftara Ali Nazik kebabından fırında güveç tarifine kadar birçok yemek çeşidi sizi bekliyor. İşte ramazanın 19.günü iftar menüsünde “Bugün ne pişirsem?” diye düşünenler için kolay patlıcanlı yemekler ve ana yemekler…

ALİ NAZİK KEBABI

Patlıcanlı yemekler arasında en sevilen ana yemeklerden biri olan Ali Nazik kebabı patlıcanla yapılan bir yemektir.

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ORMAN KEBABI

Bezelye, havuç ve et üçlüsünün bir araya geldiği orman kebabı hem bereketli hem de lezzetli bir yemektir. İftara güzel bir ana yemek çeşididir.

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FIRINDA GÜVEÇ

Hem servis etmesi kolay hem de tek kişilik porsiyon halinde hazırlandığı için güne özel yemek çeşidi gibi düşünebilirsiniz. Fırın yemeği iftara harika bir lezzet olacaktır.

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HÜNKÂR BEĞENDİ

Osmanlı mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden olan hünkar beğendi patlıcanlı bir yemektir. Sofrada ününü bırakan, tadı damaklarda kalan güzel bir ana yemek çeşididir.

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