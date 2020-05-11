Ramazana özel sosuyla nefis Ali Nazik kebabı tarifi Ali Nazik kebabının yapılışı

Ali Nazik kebabı tarifi merak ediliyor. Ramazanda birbirinden farklı kebap çeşitleri ve tatlı çeşitleri sofraları süslüyor. Evde mutfak becerisini keşfedenler Ali Nazik kebabının yapılışını araştırıyor. Ali Nazik kebabının püf noktası patlıcanların güzel közlenmesidir. Ali Nazik kebabı malzemeleri arasında kıyma, yoğurt, biber ve patlıcan yer alıyor. Ali Naziğin içinde bulunan malzemelerden biri olan soğan bağışıklık sistemini güçlendirir. Peki, sağlıklı besinlerin yer aldığı Ali Nazik kebabı nasıl yapılır? Eğer hala “İftara ne pişirsem?” diye düşünüyorsanız işte size Ali Naizk kebabının yapılışı ve malzemeleri…

ALİ NAZİK KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 büyük patlıcan

300-350 gram kıyma

2 büyük yeşilbiber

1 büyük soğan

3 diş sarımsak

5 kaşık süzme yoğurt

Yeteri kadar sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karabiber

Yarım tatlı kaşığı kimyon

Sosu için;

Bir tepeleme yemek kaşığı tereyağı

Yarım tatlı kaşığı pul biber

GAZİANTEP ALİ NAZİK KEBABI TARİFİ YAPILIŞI

Patlıcanlarımızı 250 derecelik fırında közlemeye alıyoruz. Közlenince çıkarıp soyuyoruz ve içlerini iyice doğruyoruz.

Doğradığımız patlıcanları bir tavada çok az yağla 10 dakika kadar çevirip bir kenara alıyoruz.

Biberimizi, soğanımızı ve sarımsağımızın 2 tanesini ince ince doğruyoruz.

Kıymayı tavaya alıp ocağa koyuyoruz. Rengi dönene kadar kavuruyoruz.

Rengi döndükten sonra biraz yağı ve doğradığımız sebzeleri ekleyip hepsini iyice kavuruyoruz. Sonra tuzunu baharatını atıp karıştırıyoruz ve altını kapatıyoruz.

Bir kapta süzme yoğurdumuzu az suyla açıyoruz. Tuz ve dövülmüş bir sarımsağımızı ekleyerek iyice kıvam veriyoruz.

Yoğurdumuzla patlıcanlarımızı karıştırıp servis yapacağımız tabağın zeminine yerleştiriyoruz.

Üzerine kıymalı karışımı döküyoruz.

Bir kapta tereyağını kırmızı biberle yakıp Ali Naziğin üstünde gezdiriyoruz. Nefis Ali Nazik Kebabı sunuma hazır. Afiyet olsun...