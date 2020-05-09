İftara nefis ana yemek: Orman kebabı tarifi Orman kebabının yapılışı ve malzemeleri

Orman kebabı tarifi merak ediliyor. Ramazanda iftar menüsüne ana yemek çeşitleri araştırılıyor. Lezzetli ana yemekler arasında yer alan orman kebabının yapılışı oldukça basit. Evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz orman kebabı tarifi iftarınıza lezzet katacak. İşte sizi yormayacak lezzetli ana yemek tarifi orman kebabının yapılışı ve malzemeleri…

ORMAN KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım kilo kuşbaşı et

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 kilo bezelye

Biraz domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet büyük boy havuç

2 adet patates

2 adet yeşil biber

Çok az sıvı yağ

Sarımsak, tuz, karabiber, pul biber, kekik

Sıcak su

ORMAN KEBABI TARİFİ YAPILIŞI

1. Etleri karıştırarak suyunu çekene kadar kavurun. Ardından yemeklik doğradığınız soğanı, sarımsağı, tereyağını ve çok az sıvı yağ ekleyip karıştırın.

2. Sıcak su ilave ederek etler suyunu çekene kadar pişirin. Su miktarı pişirdiğiniz tencereye göre değişebilir. Pişip suyunu çeken ete, domates ve biber salçasını ekleyip biraz kavurduktan sonra doğranmış havuçları ekleyip kavurmaya devam edin.

3. İçini çıkardığınız bezelyeleri de ekleyip kavurduktan sonra, üzerini hafif geçecek şekilde sıcak su ekleyin. Tuzunu, kekik hariç baharatları ekleyip, karıştırın.

4. Bezelyeler yumuşamaya başladığında küp küp doğranmış patatesleri ilave edin ve patateslerin dağılmasına izin vermeden pişirin.

5. Ocaktan indirmeden doğranmış yeşilbiberleri de ekleyerek bir kaç dakika daha pişirdikten sonra, yemeği ocaktan alıp, kekik ilave ederek karıştırın.

6. Tencerenin kapağını kapatıp yemeğinizi yarım saat dinlendirin. Afiyet olsun…