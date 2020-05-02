İftar için lezzetli yemek: Fırında güveç tarifi ve malzemeleri İftar için yemek çeşitleri

İftar menüsü hazırlayanlar fırında güveç tarifini merak ediyor. “İftarda ne yapsam” diye düşünenler iftara saatler kala sulu yemek tarifleri ve iftar çorbası çeşitlerini araştırmaya başlıyor. İftar için yemek çeşitleri arasında sevilen sulu yemek çeşidi fırında güveç tam sofranıza layık. İşte evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz güveç tarifinin yapılışı ve malzemeleri…

FIRINDA GÜVEÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER



6 adet patates

400 gram dana eti

2 orta boy patlıcan

1 yeşil sivri biber

1 büyük soğan

5 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı salça

1, 5 su bardağı su

3 diş sarımsak

Tuz, karabiber

FIRINDA GÜVEÇ TARİFİ YAPILIŞI

Öncelikle patlıcanları küp küp doğrayın ve tuzlu suda bekletin. Bir yandan da eti kuşbaşı doğrayın ve tavada soteleyin. Suyunu çekince 1 yemek kaşığı yağ ile hafif kavurun ve fırın kabına koyun. Bunun için güveç uygun değilse borcam da kullanabilirsiniz. Patlıcanları soğuk su ile yıkayın ve etlerin üzerine ilave edin. Patateslerin kabuğunu soyun ve yıkadıktan sonra doğrayarak onları da et ve patlıcanın içine ekleyin. Soğanı yemeklik doğrayın ve kavurun. Karabiber, tuz ve salçasını da ekleyin karıştırın. Ardından soğuk su ekleyerek tekrar karıştırıp kenara alın. Yeşilbiberi ve sarımsakları da doğrayarak karışıma ilave edin. Son olarak sosu üzerlerine dökün ve harmanlayın. 200 derece fırında pişirin. Afiyet olsun…