Bugün ne pişirsem Ramazanın 13.Günü iftar menüsü

Ramazanın 13.Gününde “Bugün ne pişirsem?” sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Günler hızlı bir şekilde geçerken iftar sofralarında birbirinden farklı yemek çeşitleri yapılıyor. Bu sene ramazanı evde geçirenler restoranlarda yer alan yemeklerden yöresel yemeklere kadar birçok farklı tarif deniyor. Beyti kebabından içli köfteye kadar en zor menüler bile iftar menüsünde yer alıyor. Durum böyle olunca iftara saatler kala “Bugün ne pişirsem?” sorusu evin gündemi oluyor ve İnternette sorgulanmaya başlıyor. İftar sofranızı keyifli hale getirecek birbirinden farklı iftar menülerini sizler için hazırladık. İşte çorbalardan tatlılara kadar ramazanın 13. gününde iftar menüsü…

RAMAZANIN 13. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

Tarhana çorbası

Güveç

İçli pilav

Gavurdağı salatası

Fıstıklı midye tat