Bugün ne pişirsem Ramazanın 13.Günü iftar menüsü
“Bugün ne pişirsem?” sorusunun cevabı merak ediliyor. Bugün ramazanın 13.Günü ve güne başlayanların ilk düşündüğü şey iftar menüsü oluyor. Çünkü bazen hangi yemeği yapacağına karar vermek yemeği yapmaktan daha zor hale gelebiliyor. Birçok güzel yemekten iftar yemeğine karar veremiyorsanız bu haberimiz tam size göre. İftar menüsü arayanların ve yemek tarifine karar veremeyenlerin en çok düşündüğü “Bugün ne pişirsem?” sorusu için birbirinden farklı iftar menülerini sizler için hazırladık. İşte ramazanın 13. Gününde güzel ve sağlıklı iftar menüsü…
Ramazanın 13.Gününde “Bugün ne pişirsem?” sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Günler hızlı bir şekilde geçerken iftar sofralarında birbirinden farklı yemek çeşitleri yapılıyor. Bu sene ramazanı evde geçirenler restoranlarda yer alan yemeklerden yöresel yemeklere kadar birçok farklı tarif deniyor. Beyti kebabından içli köfteye kadar en zor menüler bile iftar menüsünde yer alıyor. Durum böyle olunca iftara saatler kala “Bugün ne pişirsem?” sorusu evin gündemi oluyor ve İnternette sorgulanmaya başlıyor. İftar sofranızı keyifli hale getirecek birbirinden farklı iftar menülerini sizler için hazırladık. İşte çorbalardan tatlılara kadar ramazanın 13. gününde iftar menüsü…
RAMAZANIN 13. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ
Tarhana çorbası
İçli pilav