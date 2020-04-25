Evdeki malzemelerle kolay midye tatlısı tarifi Midye tatlısının yapılışı ve malzemeleri

İftar hazırlığı yapanlar kolay tatlı olan midye tatlısının tarifini araştırıyor. Ramazan’da evde yapacak bir şey bulamayanlar soluğu mutfakta alıyor. Vakti olanlar en güzel tatlı tariflerini iftar sofralarına hazırlıyor. İşte bu tatlılardan biri olan midye tatlısı tarifi…

MİDYE TATLISI MALZEMELERİ

2 yumurta

250 gr oda ısısında tereyağı

1 su bardağı irmik

1 çay bardağı çekilmiş ceviz

2 yemek kaşığı tahin

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Yeteri kadar un

ŞERBETİ İÇİN

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

1 dilim limon

YAPILIŞI

1. Şerbetle tatlının zıt sıcaklıkta olması önemli olduğu için önce şerbeti hazırlayın. 3 su bardağı şeker, 3 su bardak su ve 1 dilim limonu orta ateşte kaynatın. Şerbet kıvamını alınca soğumaya bırakın.

2. Un hariç tüm malzemeleri karıştırın ve unu da yavaş yavaş ekleyerek yoğurun.

3. Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar koparın. Elinizle yuvarlak yapıp bastırıp ve çay bardağı ile 4 tane kesik atıp. Şekil verin.

4. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış fırında 180 derece alt üst ayarda tatlı kızarana kadar pişirin. (Her fırının ayarı farklıdır. 200 derecede olanlar da vardır.)

5. Tatlıyı fırından çıkardıktan sonra, 1-2 dakika bekletin ve soğuk şerbeti dökün. Afiyet olsun…