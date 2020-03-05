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  3. Aylara göre burç tarihleri
05 Haziran 2020 Cuma 12:31 | Son Güncelleme:

Aylara göre burç tarihleri

Aylara göre burç tarihleri

Hayata dair mesajların yer aldığı burçlar astrolojiye ilgi duyan vatandaşlar için büyük öneme sahip. Hangi ay hangi burca denk geliyor? Koç, Boğa, Terazi, Balık, Akrep, Terazi burçları hangi aylar? İşte aylara göre burç tarihleri...

Burç tarihleri merak ediliyor. Mayıs ayı hangi burç? 2020 burç tarihleri nedir? gibi soruların cevabı araştırılıyor. Hayata dair mesajların yer aldığı burçlar astrolojiye ilgi duyan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Peki, hangi ay hangi burca denk geliyor? İşte 2020'de aylara göre burç tarihleri...

KOÇ

21 Mart-20 Nisan

BOĞA

21 Nisan-20 Mayıs

İKİZLER

21 Mayıs-21 Haziran

YENGEÇ

22 Haziran-22 Temmuz

ASLAN

23 Temmuz-22 Ağustos

BAŞAK

23 Ağustos-22 Eylül

TERAZİ

23 Eylül-23 Ekim

AKREP

24 Ekim-22 Kasım

YAY

23 Kasım-21 Aralık

OĞLAK

22 Aralık-20 Ocak

KOVA

21 Ocak-18 Şubat

BALIK

19 Şubat-20 Mart

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