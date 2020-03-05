05 Haziran 2020 Cuma 12:31 | Son Güncelleme:
Burç tarihleri merak ediliyor. Mayıs ayı hangi burç? 2020 burç tarihleri nedir? gibi soruların cevabı araştırılıyor. Hayata dair mesajların yer aldığı burçlar astrolojiye ilgi duyan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Peki, hangi ay hangi burca denk geliyor? İşte 2020'de aylara göre burç tarihleri...
TERAZİ
OĞLAK
KOVA
Aylara göre burç tarihleri
Hayata dair mesajların yer aldığı burçlar astrolojiye ilgi duyan vatandaşlar için büyük öneme sahip. Hangi ay hangi burca denk geliyor? Koç, Boğa, Terazi, Balık, Akrep, Terazi burçları hangi aylar? İşte aylara göre burç tarihleri...
Burç tarihleri merak ediliyor. Mayıs ayı hangi burç? 2020 burç tarihleri nedir? gibi soruların cevabı araştırılıyor. Hayata dair mesajların yer aldığı burçlar astrolojiye ilgi duyan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Peki, hangi ay hangi burca denk geliyor? İşte 2020'de aylara göre burç tarihleri...
21 Mart-20 Nisan
21 Nisan-20 Mayıs
21 Mayıs-21 Haziran
22 Haziran-22 Temmuz
23 Temmuz-22 Ağustos
23 Ağustos-22 Eylül
TERAZİ
23 Eylül-23 Ekim
24 Ekim-22 Kasım
23 Kasım-21 Aralık
OĞLAK
22 Aralık-20 Ocak
KOVA
21 Ocak-18 Şubat
BALIK
19 Şubat-20 Mart