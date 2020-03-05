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  3. Nisan ayı hangi burç?

Nisan ayı hangi burç?

Nisan ayı hangi burç"

Burcunun hangi tarihte olduğunu merak edenler burç yorumlarını araştırıyor. Mart veya nisan ayında doğanlar "burcum hangi aya denk geliyor?" diye merak ediyor. 21 Mart-20 Nisan arasındaki tarihlerde doğan Koç burçları özelliklerini ve günlük burç yorumlarını merak ediyor. İşte Koç burcunun hangi ay olduğu ve özellikleri...

Burcunun hangi tarihte olduğunu merak edenler burç yorumlarını araştırıyor. Mart veya nisan ayında doğanlar "nisan hangi burç, burcum hangi aya denk geliyor?" diye merak ediyor. 21 Mart-20 Nisan arasındaki tarihlerde doğan Koç burçları özelliklerini ve günlük burç yorumlarını merak ediyor.

KOÇ BURCU

21 Mart-20 Nisan tarihleri arasında doğanlar Koç burcu oluyor. Genel olarak kendilerine çok güvenen Koç burçları, beğenilmekten hoşlanır ve kendilerini geliştirmeyi sever. Koç burcu kadını Aslan, Yay ve Akrep burcunda doğan erkeklerle daha iyi anlaşır. 

KOÇ BURCU 5 MART PERŞEMBE YORUMU

5 Mart Perşembe sabahı yönetici gezegenin Mars ile Ay'ın karşıt açısından ötürü öfke patlamaları yaşayabilir ve düşüncesizce çıkışlar yapabilirsin. Özellikle trafikte araç kullanıyorsan gerginliklere karşı dikkat etmeli ve kendini frenlemelisin.


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