Eylül ayı hangi burç?

Burcunun hangi tarihte olduğunu merak edenler burç yorumlarını araştırıyor. Astrolojiyle ilgilenen herkes burcunun özelliklerini sorguluyor. Ağustos veya Eylül ayında doğanlar "burcum hangi aya denk geliyor?" diye merak ediyor. İşte eylül ayında doğan Başak burcunun tarihi ve özellikleri...

BAŞAK

23 Ağustos-22 Eylül

BAŞAK BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Her konuda ince eleyip sık dokuyan Başak burçları, işi son derece önemser. Güvendikleri kişilere yardım etmeyi severler ancak inanmadıkları kişilere karşı soğuk davranırlar. Detaycı olan Başak burçları kendini ezdirmez ve sınırlarını çok iyi bilirler. Tutumlu davranmayı severler. Soğuk ve mesafeli görünürler. Başak burcu kadını duyguları arasında dengelidir. Klasik ve sade zevkleri vardır.