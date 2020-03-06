Eylül ayı hangi burç?
Burcunun hangi tarihe denk geldiğini merak edenler burç yorumlarını araştırıyor. Eylül ayında doğanlar "burcum hangi aya denk geliyor?" diye merak ediyor. 23 Ağustos-22 Eylül arasındaki tarihlerde doğan Başak burçları arama motorlarında Başak burcunun özelliklerini ve günlük burç yorumlarını sorguluyor. İşte Başak burcunun hangi ay olduğu ve özellikleri...
Burcunun hangi tarihte olduğunu merak edenler burç yorumlarını araştırıyor. Astrolojiyle ilgilenen herkes burcunun özelliklerini sorguluyor. Ağustos veya Eylül ayında doğanlar "burcum hangi aya denk geliyor?" diye merak ediyor. İşte eylül ayında doğan Başak burcunun tarihi ve özellikleri...
BAŞAK
23 Ağustos-22 Eylül
BAŞAK BURCUNUN ÖZELLİKLERİ
Her konuda ince eleyip sık dokuyan Başak burçları, işi son derece önemser. Güvendikleri kişilere yardım etmeyi severler ancak inanmadıkları kişilere karşı soğuk davranırlar. Detaycı olan Başak burçları kendini ezdirmez ve sınırlarını çok iyi bilirler. Tutumlu davranmayı severler. Soğuk ve mesafeli görünürler. Başak burcu kadını duyguları arasında dengelidir. Klasik ve sade zevkleri vardır.