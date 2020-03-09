Kasım ayı hangi burç?
Burcunun hangi tarihe denk geldiğini merak edenler burç yorumlarını araştırıyor. Kasım ayında doğanlar "burcum hangi aya denk geliyor?" diye merak ediyor. 24 Ekim-22 Kasım arasındaki tarihlerde doğan Akrep burçları arama motorlarında Akrep burcunun özelliklerini sorguluyor. İşte Akrep burcunun hangi ay olduğu ve özellikleri...
Burcunun hangi tarihte olduğunu merak edenler burç yorumlarını araştırıyor. Astrolojiyle ilgilenen herkes burcunun özelliklerini sorguluyor. Kasım veya Aralık ayında doğanlar "burcum hangi aya denk geliyor?" diye merak ediyor. İşte kasım ayında doğan Akrep burcunun tarihi ve özellikleri...
AKREP
24 Ekim-22 Kasım
YAY
23 Kasım-21 Aralık
AKREP BURCUNUN ÖZELLİKLERİ
Burçlar arasında yaratıcılığı ve farklılığı ile ön plana çıkan Akrepler, bir işi yarım bırakmayı sevmezler. Ukala ve kendini beğenmiş insanlardan hoşlanmazlar. Bir Akrep seçici ve kuşkucudur. Bu nedenle onları ikna etmek kolay olmaz. Fakat inanan bir Akrep inandığı bir konunun ya da olayın sonuna kadar gitmeyi sever. Hayatına farklılık katan şeylerden hoşlanırlar.