Kasım ayı hangi burç?

Burcunun hangi tarihte olduğunu merak edenler burç yorumlarını araştırıyor. Astrolojiyle ilgilenen herkes burcunun özelliklerini sorguluyor. Kasım veya Aralık ayında doğanlar "burcum hangi aya denk geliyor?" diye merak ediyor. İşte kasım ayında doğan Akrep burcunun tarihi ve özellikleri...

AKREP

24 Ekim-22 Kasım

YAY

23 Kasım-21 Aralık

AKREP BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Burçlar arasında yaratıcılığı ve farklılığı ile ön plana çıkan Akrepler, bir işi yarım bırakmayı sevmezler. Ukala ve kendini beğenmiş insanlardan hoşlanmazlar. Bir Akrep seçici ve kuşkucudur. Bu nedenle onları ikna etmek kolay olmaz. Fakat inanan bir Akrep inandığı bir konunun ya da olayın sonuna kadar gitmeyi sever. Hayatına farklılık katan şeylerden hoşlanırlar.