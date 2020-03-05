Mayıs ayı hangi burç?
Burcunun hangi tarihte olduğunu merak edenler burç yorumlarını araştırıyor. Mayıs veya haziran ayında doğanlar "burcum hangi aya denk geliyor?" diye merak ediyor. 21 Nisan-20 Mayıs arasındaki tarihlerde doğanlar burçlarını merak ediyor. İşte hangi burç hangi aya denk geliyor cevabı...
Hangi burcun hangi tarihe denk geldiğini merak edenler günlük burç yorumlarını araştırıyor. 21 Nisan-20 Mayıs tarihlerinde doğanlar Boğa burcu, 21 Mayıs-21 Haziran tarihleri arasında doğanlar ise İkizler burcu oluyor. Mayıs veya haziran ayında doğanlar günlük burç yorumlarını merak ediyor.
BOĞA
21 Nisan-20 Mayıs
İKİZLER
21 Mayıs-21 Haziran