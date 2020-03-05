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  3. Mayıs ayı hangi burç?

Mayıs ayı hangi burç?

Mayıs ayı hangi burç"

Burcunun hangi tarihte olduğunu merak edenler burç yorumlarını araştırıyor. Mayıs veya haziran ayında doğanlar "burcum hangi aya denk geliyor?" diye merak ediyor. 21 Nisan-20 Mayıs arasındaki tarihlerde doğanlar burçlarını merak ediyor. İşte hangi burç hangi aya denk geliyor cevabı...

Hangi burcun hangi tarihe denk geldiğini merak edenler günlük burç yorumlarını araştırıyor. 21 Nisan-20 Mayıs tarihlerinde doğanlar Boğa burcu, 21 Mayıs-21 Haziran tarihleri arasında doğanlar ise İkizler burcu oluyor. Mayıs veya haziran ayında doğanlar günlük burç yorumlarını merak ediyor.

BOĞA

21 Nisan-20 Mayıs

İKİZLER

21 Mayıs-21 Haziran


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