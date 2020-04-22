Kasım ve Aralık ayı hangi burç? Yay burcunun özellikleri nelerdir?

Burç tarihleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Burcunu bilmeyenler “Kasım hangi burç? Aralık hangi burç?” şeklinde İnternette araştırıyor. 23 Kasım-21 Aralık tarihi arasında doğanlar Yay burcu oluyor. 24 Ekim-22 Kasım arasında doğanlar ise Akrep burcu oluyor. Ateş elementine sahip olan Yay burcu kimlerle anlaşır? Yay burcu ile ilgili detaylı bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

Gezmekten ve yeni yerler keşfetmekten keyif alan Yaylar sizler için bu süreç biraz daha zor geçebilir. Neticede evde kalmaktan hoşlanmazsınız. Ancak bilgiye de çok değer veren sizler için yüksek öğrenim konuları, yüksek eğitim ve öğretimlere başlamak sizleri mutlu edebilir. Ufkunuzu genişletecek her türlü konuda bilgi araştırmak sizleri mutlu edecektir.

YAY BURCU HANGİ BURÇLARLA ANLAŞIR?

Eğer Güneşiniz Yay burcundaysa yani doğum gününüz 23 Kasım ve 21 Aralık arasında ise, sizlerin elementi ateştir. Ateş elementine sahip bireyler kendileri gibi ateş elementi olan kişiler ile yani Koç, Aslan ve Yay burçları ile çok iyi anlaşacaktır. Bu burçlar harekete geçirici enerjiye sahiptir. Gezmek, tozmak, hayatın tadını çıkarmak isterler. Aşk hayatlarında da sıkılmayacaklardır çünkü hep hareket halinde olurlar. Yay burçları hava elementleri ile de iyi anlaşırlar. Çünkü ateş ve hava birbirlerine dost elementlerdir. Dolayısıyla Yay burcuysanız İkizler, Terazi ve Kova burçlarıyla iyi anlaşacaksınız demektir. Yay’ın karşıt burcu İkizlerdir. Aralarındaki uyum adeta birbirlerinin eksikliklerini tamamlama şeklinde çalışacaktır. Yay burçları toprak elementi ve su elementi burçlar ile anlaşmakta zorlanabilirler. Bunlar; Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Akrep ve balık burçları.

YAY BURCU YEMEK ZEVKİ

Çok gezen mi bilir çok okuyan mı diye sorsanız Yaylar gezen der. Gezmekten müthiş keyif alan ve ömrünün yüzde 70’ini gezerek geçiren Yaylar haliyle farklı lezzetlerde tadacaktır. Genel olarak sebze yemeklerinden hoşlanabilirler ama seyahat halindeyken yeni keşifler yapmaktan da keyif alırlar.

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