Haziran hangi burç?

Hangi burcun hangi tarihe denk geldiğini merak edenler günlük burç yorumlarını araştırıyor. Mayıs veya haziran ayında doğanlar doğduğu günün hangi burca denk geldiğini merak ediyor. İşte mayıs, haziran veya temmuz ayında doğan İkizler ve Yengeç burcunun tarihleri ve özellikleri...

İKİZLER

21 Mayıs-21 Haziran

YENGEÇ

22 Haziran-22 Temmuz

İKİZLER BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Meraklı ve uyarılmaya açık olan İkizler, sıradanlık ona göre değildir, kolay sıkılır. Duyguları ile fazla derinleşmekten kaçınır. Samimiyeti, genç bakış açısı ve arkadaş canlısı olması onu çekici kılar. En son gelişmeleri ve trendleri takip etmeyi önemser ve sever. İkna yeteneğine sahip olan İkizler, eğlenceli ve çok esprilidir. Eğer sadece kendisini düşünüyorsa, konuları kolay çarpıtmaya eğilimlidir. Bu bakımdan dengesiz davranışlar gösterebilir. Kolayca karar değiştirebilir. Bu nedenle aynı zamanda hazırcevaptır. Çok yönlüdürler ve güçlü kişilik sahibidir.

YENGEÇ BURCUNUN ÖZELLİKLERİ



Kırılgan yapıya sahip olan Yengeç, şartlar zor olsa da birçok konuya karşı kararlı ve dayanıklıdır. Bağlı olma duygusuna sahiptirler. Fakat duygusal ilişkilerde sürekli değişim içinde olabilirler. Dışarı karşı sert bir görünüm sergileseler de hassas ve koruyucu bir yapıları vardır.