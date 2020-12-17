Zümrüdüanka dizisinin final tarihi belli oldu! Ceren Yılmaz ve Alp Navruz hayranlarını şoke eden karar

Fox TV ekranlarında yayın hayatını sürdüren Zümrüdüanka dizisinden yeni haberler var. Alp Navruz'un Serhat karakterini canlandırdığı ve Ceren Yılmaz'ın Zümrüt karakterine hayat verdiği ünlü yapım final yapma kararı aldı.

Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Zümrüdüanka dizisi ekranlara veda ediyor. Sevilen yapım, 26. bölüm ile ekran hayatını sonlandıracak. Yeni yılda final yapacak olan dizide yönetmen değişikliğine gidildiği de gelen bilgiler arasında.

Pastel Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin başrollerinde Ceren Yılmaz, Alp Navruz, İsmail Hacıoğlu, Gökçe Eyüboğlu, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu ve Serhat Özcan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Zümrüdüanka'nın güzel oyuncusu Ceren Yılmaz, final kararı alan diziye hazırlanırken çok ağladığını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Ürgüp’te hikayeye benzer ailesi olan birini tanıyordum. Çok zor hayatı olan biriydi. Ona danıştım, çocukluğunu dinledim, neler hissettiğini ne yaşadığını ve hiç beklemediğim bir şekilde kendimi saatlerce onunla birlikte ağlarken buldum… Garip bir tecrübeydi benim için

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