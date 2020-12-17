Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'e Kuzey'i İsmail Demirci'den sürpriz doğum günü paylaşımı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız'ı Aslıhan Güner doğum günü mesajları ve paylaşımlarıyla adeta mest oldu ve sevenleri tarafından gördüğü yoğun ilgiye kayıtsız kalmadı.

Show Tv'nin cumartesi akşamları ekrana gelen iddialı yapımlarından Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin sevilen oyuncusu Aslıhan Güner doğum gününü kutluyor. İkinci sezonuyla da izleyicileri ekran başına kilitleyen dizideki performansı ve güzelliği ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncuya bu doğum gününde ilgi çok büyük... Bu özel günde kendisine gelen sevgi dolu mesajlara kayıtsız kalmayan oyuncu, pek çok mesajını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile ekrana damga vuran ve 33 yaşına basan oyuncunun doğum gününü dizide Kuzey karakterine hayat veren partneri İsmail Demirci de sürpriz bir paylaşımla kutladı. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzeyi'nden Yıldız'ına gönderilen doğum günü kutlaması...

Hep gülelim, hep eğlenelim, yeni yaşında hayat ne istiyorsan onu versin arkadaşım, partnerim. Doğum günün kutlu olsun.

Ünlü oyuncu, birlikte oynadıkları dizinin kamera arkasından yaptığı görüntülerle partnerinin doğum gününü kutlamayı tercih etti.

1987 doğumlu oyuncunun 2013 yılında dünyaevine girdiği oyuncu eşi Mert Kılıç da Aslıhan Güner'in doğum gününü "Sımsıkı sarılarak" notunu düştüğü bu paylaşımla kutladı.

Aslıhan Güner eşinin bu duygu yüklü mesajını yanıtsız bırakmadı:

Seni çok ama çok seviyorum en büyük hediyem sensin bu hayatta... Binlerce şükür seni bana verene.

Yeni yaşını kutlayan güzel oyuncu sevenlerinin doğum günü paylaşımlarını Instagram hesabından doğum günü pastalı fotoğrafıyla yeni bir mesajla yanıt verdi. İşte o fotoğraf ve doğum günü notu...

Sanki 33 değil 3 yaş doğum günümü kutluyor gibiyim... Ve her şey için teşekkür ediyorum... Olana bir olmayana bin şükürle. Bir yaşıma daha girdim...