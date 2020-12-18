Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den oğlu Mete'nin ultrason fotoğrafıyla yeni poz

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çiftinden yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl çocukları Kuzey'i kucaklarına alan ünlü çift, "Evet artık güzel haberi size de verme vaktimiz geldi. Kuzey'e kardeş geliyor" sözleriyle ikinci çocuk müjdesini sosyal medyadan açıklamıştı.

Yakın bir zamanda ikinci kez anne olacağını müjdeleyen Berfu Yenenler, doğumunu beklediği ve adını Mete vermeyi düşündüğü oğlunun ultrason görüntüsünün yer aldığı bir fotoğrafını sosyal medyadan sevenleri ile paylaştı.

Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'in de yer aldığı paylaşımına "Mete Emmi! Belki biraz yüzünü gösterirsin dedik, tombik parmaklarını gösterdin." notunu düştü.

Zümrüdüanka dizisinin final tarihi belli oldu! Ceren Yılmaz ve Alp Navruz hayranlarını şoke eden karar

Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel ve Gamze Erçel'in çok konuşulan 'Mavi' tarzı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'e Kuzey'i İsmail Demirci'den sürpriz doğum günü paylaşımı