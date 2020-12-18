18 Aralık 2020 Cuma 00:09 | Son Güncelleme:
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den oğlu Mete'nin ultrason fotoğrafıyla yeni poz
Eser Yenenler ve hamile eşi Berfu Yenenler'den yeni kareler gelmeye devam ediyor. Ünlü çift, bebek heyecanını sevenleri ile paylaşmayı sürdürüyor. Altı aylık hamile olan Berfu Yenenler, doğacak oğulları Mete'nin ultrason fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.
Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çiftinden yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl çocukları Kuzey'i kucaklarına alan ünlü çift, "Evet artık güzel haberi size de verme vaktimiz geldi. Kuzey'e kardeş geliyor" sözleriyle ikinci çocuk müjdesini sosyal medyadan açıklamıştı.
Yakın bir zamanda ikinci kez anne olacağını müjdeleyen Berfu Yenenler, doğumunu beklediği ve adını Mete vermeyi düşündüğü oğlunun ultrason görüntüsünün yer aldığı bir fotoğrafını sosyal medyadan sevenleri ile paylaştı.
Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'in de yer aldığı paylaşımına "Mete Emmi! Belki biraz yüzünü gösterirsin dedik, tombik parmaklarını gösterdin." notunu düştü.