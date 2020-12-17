Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'in Aylin Mavi paylaşımı sosyal medyayı salladı

Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan güzel oyuncu Hande Erçel sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden... Son dönemin başarılı oyuncularından olan Hande Erçel, son projesi Sen Çal Kapımı, dizideki performansı ve partneriyle hakkında çıkan aşk iddialarının yanı sıra yeğeni Mavi ile de magazin gündeminde kalmayı sürdürüyor.



Hande Erçel, 1 yaşına basan yeğeni Aylin Mavi'yi doğum gününde de yalnız bırakmadı. Ünlü oyuncu, bu özel ve mutlu gününde ablası Gamze Erçel ve Mavi'nin yanındaydı.

Hande Erçel, her fırsatta yanında olmayı tercih ettiği yeğeni Mavi'nin doğum gününü Instagram story'den yaptığı şu paylaşımla kutladı:

1 yaşına nasıl geldiğine hala inanamıyorum... Dün gibi hayatımıza gelişin özgür kız Mavi

Yeğeninin ilk aylarından itibaren birlikte geçirdikleri kareleri sunan güzel oyuncunun paylaşımları bununla da sınırlı kalmadı.

Başarılı oyuncunun gün içindeki sosyal medya paylaşımlarından biride şu fotoğraf oldu...

Her baktığımda olmamı istediğin yerdeyim tetesi

Güzel oyuncunun yeğeninin doğum gününü kutladığı paylaşımına Kerem Bürsin de kayıtsız kalmadı...

Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel'in doğum günü için seçtikleri beyaz kombinleri de hayranları tarafından çok beğenildi.