Seksenler'in Ergun Plak'ı Serhat Kılıç 'Maraşlı' dizisinin kadrosuna katıldı

Atv'nin merakla beklenen dizisi Maraşlı'nın kadrosu şekillenmeye devam ediyor. 'Maraşlı' lakaplı bir korumanın etkileyici hayat hikayesinin anlatılacağı Burak Deniz ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı yeni dizinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.



Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Seksenler dizisinde Ergun Plak karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Serhat Kılıç, merakla beklenen dizi ile seyirci karşısına çıkacak.

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