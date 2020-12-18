18 Aralık 2020 Cuma 01:14 | Son Güncelleme:
Seksenler'in Ergun Plak'ı Serhat Kılıç 'Maraşlı' dizisinin kadrosuna katıldı
Seksenler dizisinde Ergun Plak karakteriyle dikkat çeken ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Serhat Kılıç'ın yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, yayın hayatına yeni başlayacak Maraşlı dizisinin kadrosuna katıldı.
Atv'nin merakla beklenen dizisi Maraşlı'nın kadrosu şekillenmeye devam ediyor. 'Maraşlı' lakaplı bir korumanın etkileyici hayat hikayesinin anlatılacağı Burak Deniz ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı yeni dizinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.
Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Seksenler dizisinde Ergun Plak karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Serhat Kılıç, merakla beklenen dizi ile seyirci karşısına çıkacak.