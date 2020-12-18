Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir çocukluk fotoğrafını paylaştı

Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldız oyuncusu Demet Özdemir sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Güzel oyuncu bu sefer karşımıza çocukluk yıllarına ait bir kare ile çıktı.



Attığı her adımı büyük ses getiren ve güzelliği ile mest eden ünlü oyuncu Demet Özdemir'in Instagram hesabından yaptığı çocukluk yıllarına ait son paylaşımı işte huzurlarınızda...