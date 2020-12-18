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  • Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir çocukluk fotoğrafını paylaştı
18 Aralık 2020 Cuma 01:58 | Son Güncelleme:

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir çocukluk fotoğrafını paylaştı

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir çocukluk fotoğrafını paylaştı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterini canlandıran ünlü oyuncu Demet Özdemir, Instagram hesabından çocukluk yıllarına ait fotoğrafını paylaşarak yine dikkatleri üzerine çekti. Her yaptığı paylaşımı beğeni ile takip edilen başarılı oyuncunun 'küçük Demet' hali yine olay oldu ve kısa sürede hayranları tarafından binlerce beğeni aldı.

Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldız oyuncusu Demet Özdemir sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Güzel oyuncu bu sefer karşımıza çocukluk yıllarına ait bir kare ile çıktı.

Attığı her adımı büyük ses getiren ve güzelliği ile mest eden ünlü oyuncu Demet Özdemir'in Instagram hesabından yaptığı çocukluk yıllarına ait son paylaşımı işte huzurlarınızda...

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