Yemin'in Reyhan'ı Özge Yağız ve Tolga Mendi'nin başrollerinde olduğu 'Sol Yanımda' şoke eden ayrılık kararı

Star TV'nin bu sezonda ekran hayatına başlayan Sol Yanım dizisinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Perşembe akşamları seyirciyle buluşan Sol Yanım dizisi sosyal medyada ilgi görse de reytinglerde istenilen başarıyı henüz yakalayamadı.



Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, senaristliğini Melis Civelek'in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyordu. Ancak son gelen bilgilere göre Sol Yanım'da yönetmen değişikliğine gidildi. Dizinin yeni yönetmeni için Barış Yöş ile görüşüldüğü öğrenildi.

Sol Yanım'ın başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Defne Samyeli, Cemre Baysel, Cansel Elçin, Emre Bey, Esra Bezen Bilgin, Seda Akman, Taner Rumeli ve Deniz Barut gibi isimler bulunuyor.

Yemin dizisinde Reyhan rolüyle hızlı bir çıkış yakalayan Özge Yağız, Sol Yanım'da Serra karakterine hayat veriyor. Bu dizisinde umduğunu henüz bulamayan güzel oyuncunun yeni partneri ise Selim karakterini canlandıran Tolga Mendi. Dizinin yeni bölümlerinde Serra ve Selim aşkının oluşumuna şahit olacağız.