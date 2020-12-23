Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin ve Miran'ı Akın Akınözü'nden mest eden set paylaşımı

Atv'nin iddialı dizisi Hercai'den yeni haberler gelmeye devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren ekranlarda fırtınalar estiren dizinin başrol oyuncularından yeni paylaşım geldi. Dizileriyle ve performanslarıyla iyi bir çıkış yakalayan başrol oyuncuları Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün ünü sınırları aşmış ve oyuncular geniş bir hayran kitlesi elde etmişti.



Hercai'nin yıldızlarından takipçileri için yeni bir paylaşım daha geldi. Hayranları tarafından yine çok beğenilen set pozu işte huzurlarınızda...

Öte yandan salı günleri yayınlanan Mia Yapım imzalı dizi, bundan böyle pazar akşamları seyirciyle buluşacak.

Ekranlarda 3. sezonuyla yer alan Hercai, bu sezonda seyirciden yeterli ilgiyi görememiş vu bu durum dizinin akıbeti konusunda takipçilerinde endişe uyandırmıştı. Sevilen dizide gerçekleşen gün değişikliği reytinglerde istenileni verebilecek mi bunu hep birlikte göreceğiz.

Ebru Şahin'in Reyyan ve Akın Akınözü'nün Miran karakteriyle başrolleri paylaştığı Hercai dizisinin kadrosunda Serhat Tutumluer, Gülçin Santırcıoğlu, Ayda Aksel, Oya Unustası, Macit Sonkan, İlay Erkök, Serdar Özer, Tansu Taşanlar, Cahit Gök ve Feride Çetin gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

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