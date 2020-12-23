23 Aralık 2020 Çarşamba 23:18 | Son Güncelleme:
Neslihan Atagül'ün yeni pozları sosyal medyayı salladı
Neslihan Atagül'den yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, son pozlarında güzelliğiyle adeta göz doldurdu. Sosyal medyayı sallayan ve kısa sürede binlerce beğeni alan o fotoğraflar işte karşınızda...
Neslihan Atagül güzelliğiyle göz doldurmaya devam ediyor. Son yıllarda yer aldığı projelerdeki başarısı, güzelliği, özel yaşamı, eğlenceli ve doğal halleriyle magazin gündeminden düşmeyen Atagül yine çok konuşuldu.
Sevilen oyuncunun Instagram hesabından takipçilerine sunduğu modelleri aratmayan bizimde sevdiğimiz o pozları işte karşınızda...