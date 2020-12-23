Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan sürpriz Gülşah Alkoçlar paylaşımı! 'Gurur duyan anne tutuşu'

Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim, nisan ayından beri birlikte olduğu Kaan Demirağ'ın evlilik teklifine her dilde evet diyerek mutlu haberi sevenlerine duyurmuş ve mutlu çifte hayranlarından tebrik mesajları yağmıştı.

Aslışah Alkoçlar bu sefer herkesin çocuk oyuncu olarak hafızalarında yer edinen annesi Gülşah Alkoçlar ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Aslışah'ın Instagram stroy'sinden "Gurur duyan anne tutuşu" notunu düştüğü paylaşımıyla Gülşah Alkoçlar'ın kızıyla gurur duyduğu o özel anlara bizde tanıklık etmiş olduk.

Ünlü güzel ayrıca, mezun olduğu yıllara ait annesiyle çekilmiş olduğu fotoğrafını şu sözlerle servis etti:

Gülşah Alkoçlar, Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan'ın tek çocuğu.

İlk sinema filmi Gülşah ile çocuk oyuncu olarak kameralar karşısına geçen ünlü isim, Güllüşah ile İbo, Arkadaş, Gülşah Küçük Anne, Gülçiçek ve Kader gibi unutulmaz filmlerde rol aldı.

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