Özge Yağız'dan sevgilisi Gökberk Demirci'ye şarkılı gönderme

Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Özge Yağız meslektaşı Gökberk Demirci ile aynı dizide tanışmış ve mutlu bir ilişkiye yelken açmıştı. Geçtiğimiz günlerde ünlü çift, Gökmen Demirci'nin sevgilisi Özge Yağız'a yaptığı sürpriz evlilik teklifi ile çok konuşulmuştu.

Ünlü aşıklardan Özge Yağız evlilik hazırlığında olduğu sevgilisi Gökberk Demirci'ye Intagram story'sinden şarkılı bir göndermede bulundu.

Özge Yağız'ın Gökberk Demirci'yi etiketleyerek 'Neredesin' notunu düştüğü sosyal medya paylaşımı işte karşınızda...

Ünlü oyuncunun araba kullanırken dinlediği 'Kafamda Kentsel Dönüşümler' şarkısıyla sevgilisine özlem ve sevgi dolu bir göndermede bulunduğu paylaşımında yer alan şarkı sözleri...

Kafamda kentsel dönüşümler

İçimde bi' yerde bi' gülüşünden

Sana deliyim ama gizledim her gidişinden, gidişinden

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