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  • Özge Yağız'dan sevgilisi Gökberk Demirci'ye şarkılı gönderme
24 Aralık 2020 Perşembe 00:32 | Son Güncelleme:

Özge Yağız'dan sevgilisi Gökberk Demirci'ye şarkılı gönderme

Özge Yağız'dan sevgilisi Gökberk Demirci'ye şarkılı gönderme

Özge Yağız aynı dizide tanışıp aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Gökberk Demirci'ye şarkılı göndermede bulundu. Güzel oyuncunun 'Neredesin' notunu düştüğü o paylaşım takipçilerinin gözünden kaçmadı. İşte detaylar...

Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Özge Yağız meslektaşı Gökberk Demirci ile aynı dizide tanışmış ve mutlu bir ilişkiye yelken açmıştı. Geçtiğimiz günlerde ünlü çift, Gökmen Demirci'nin sevgilisi Özge Yağız'a yaptığı sürpriz evlilik teklifi ile çok konuşulmuştu.

Ünlü aşıklardan Özge Yağız evlilik hazırlığında olduğu sevgilisi Gökberk Demirci'ye Intagram story'sinden şarkılı bir göndermede bulundu.

Özge Yağız'ın Gökberk Demirci'yi etiketleyerek 'Neredesin' notunu düştüğü sosyal medya paylaşımı işte karşınızda...

Ünlü oyuncunun araba kullanırken dinlediği 'Kafamda Kentsel Dönüşümler' şarkısıyla sevgilisine özlem ve sevgi dolu bir göndermede bulunduğu paylaşımında yer alan şarkı sözleri...

Kafamda kentsel dönüşümler

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