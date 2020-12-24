24 Aralık 2020 Perşembe 19:51 | Son Güncelleme:
Sen Çal Kapımı dizisine bomba transfer! Survivor ve MasterChef'e katılmıştı...
Fox TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'dan bomba haber! Survivor 2020'de yarışan ve MasterChef'e katılan ünlü isim şimdide fenomen diziyle seyirci karşısına çıkacak. Survivor yarışması ile adını duyurarak dikkat çeken ünlü isim bakın kim. Detaylar haberimizde...
Acun Ilıcalı'nın fenomen yarışması ile adını duyuran ünlü isim, şimdi de iddialı diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal sevilen dizi Sen Çal Kapımı kadrosuna dahil oldu. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncunun dizide hangi karakterle yer alacağı şimdiden merak konusu oldu.
Geçtiğimiz sezon Survivor yarışmasına katılan ünlü oyuncu, yakın bir zamanda da yine Acun Ilıcalı'nın ilgi ile takip edilen programı MasterChef'e konuk olmuş ve yemek yapmıştı.
l982 doğumlu yakışıklı oyuncu; Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Yabancı Damat, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, İsimsizler, Aşk Yeniden ve Arka Sokaklar gibi sevilen dizilerde yer aldı.