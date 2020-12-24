Seda Güven ile Ali Güzel'in mutlu günü! Bebekleri dünyaya geldi

İş insanı Ali Güzel ile evli olan Seda Güven'den sevindiren haber geldi... Bir erkek bebek dünyaya getiren ünlü oyuncu Seda Güven annelik heyecanı yaşıyor.



Ünlü çiftin oğullarına Yiğit ismini verdiği öğrenildi.

1984 doğumlu güzel oyuncu, ilk dizisi Ekmek Teknesi ile seyirci karşına çıktı. Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Meltem karakterine hayat verdi. Merhaba Hayat, Kurt Seyit ve Şura dizilerinde yer aldı. İksir: Dedemin Sırrı, Git Başımdan, Oldu Mu Şimdi? ve Kaç Kaça Bilirsen adlı sinema filmlerinde rol aldı. En son 2017 yılında yayınlanan “Ateş Böceği” dizisiyle ekranlara geldi.

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