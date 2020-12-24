24 Aralık 2020 Perşembe 23:18 | Son Güncelleme:
Seda Güven ile Ali Güzel'in mutlu günü! Bebekleri dünyaya geldi
Seda Güven-Ali Güzel çiftinden mutlu haber! Dizi ve filmlerin sevilen yüzü Seda Güven anne oldu. 2019 yılında dünya evine giren ünlü çift oğullarına Yiğit adını verdi.
İş insanı Ali Güzel ile evli olan Seda Güven'den sevindiren haber geldi... Bir erkek bebek dünyaya getiren ünlü oyuncu Seda Güven annelik heyecanı yaşıyor.
Ünlü çiftin oğullarına Yiğit ismini verdiği öğrenildi.
1984 doğumlu güzel oyuncu, ilk dizisi Ekmek Teknesi ile seyirci karşına çıktı. Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Meltem karakterine hayat verdi. Merhaba Hayat, Kurt Seyit ve Şura dizilerinde yer aldı. İksir: Dedemin Sırrı, Git Başımdan, Oldu Mu Şimdi? ve Kaç Kaça Bilirsen adlı sinema filmlerinde rol aldı. En son 2017 yılında yayınlanan “Ateş Böceği” dizisiyle ekranlara geldi.