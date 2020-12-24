Hercai dizisine sürpriz isim! Aysun Metiner 'Dilşat' karakteri ile kadroya taze kan oldu

Atv'de yayına başlayan ve üç sezondur ekran macerasını sürdüren Hercai dizinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Ünü Türkiye sınırlarını aşan iddialı yapıma yeni bir oyuncu dahil oluyor.



Yayınlandığı ilk günden itibaren reytinglerde üst sıralarda yer alan Hercai oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Yayın gününü yeni yılda pazara alan diziye bir taze kanda yeni oyuncu ile geliyor.

Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Hercai dizisinin kadrosuna katılan yeni isim Aysun Metiner oldu.

Ebru Şahin'in Reyyan karakterini Akın Akınözü'nün Miran'ı canlandırdığı sevilen diziye katılan yeni oyuncu Miran'ın annesi Dilşat karakterine hayat vererek seyirci karşısına çıkacak.

Aysun Metiner; Şaşıfelek Çıkmazı'nda Ceyda, Asmalı Konak'ta Lale, Şölen'de Zühre, Çoban Yıldızı'nda Sırma, Bir Litre Gözyaşı'da Şebnem ve Gençliğim Eyvah'da Çavi’nin annesi olarak sevilen yapımlarla ekrana gelmişti.

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