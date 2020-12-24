Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e Fahriye Evcen'den romantik doğum günü kutlaması

Atv'nin iddialı dizisi Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'ten yeni haber var.



Performansı ve özel hayatı ile sıkı bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncunun yeni yaşı için güzel eşi Fahriye Evcen sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu.

Güzel oyuncu, Instagram hesabından eşi ile çekildikleri selfie pozlarını paylaşarak "Diğer yarım... İyi ki doğdun..." notunu düştü.

Eşinin bu aşk dolu doğum günü kutlamasına Burak Özçivit'ten ise yanıt gecikmedi.

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