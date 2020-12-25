İbrahim Çelikkol Doğduğun Ev Kaderindir dizisine veda mı ediyor? Ünlü oyuncunun paylaşımında dikkat çeken ayrıntı

Tv8'in iddialı yapımlarından olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden flaş haber! Sevilen dizide Mehdi karakterine hayat veren başarılı oyuncu diziden ayrılıyor mu? Sosyal medyada yayılan ve çığ gibi büyüyen bu iddianın gerçek olup olmadığı ise dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu.

Çarşamba akşamları yayınlanan dizide Demet Özdemir ile başrol oynayan ünlü oyuncunun dizideki karakterinin gidişatından yola çıkan seyirciler İbrahim Çelikkol'un yapıma veda edeceğini konuşmaya başladı.

Demet Özdemir'in canlandırdığı Zeynep karakteri ile Mehdi arasında yaşanan gerilimler ayrılık iddialarını güçlendiriyor.

Engin Öztürk'in hayat verdiği Barış ile Zeynep arasında oluşan aşk tomurcukları dizideki önemli gelişmelerden biri. Ünlü dizide Mehdi'nin Zeynep'e karşı olan tavırları başrol oyuncularının aralarına mesafeler koyuyor. Zeynep'in Mehdi'ye karşı korku duygusu artarken Mehdi bu durumun farkında bile değil. Mehdi'nin dozajı git gide artan-Zeynep'i kaçırması gibi- psikopatça tavırları dizi hayranlarında acaba sorularıyla endişe oluşturuyor.

Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, ayrılık iddiaları doğru değil. İbrahim Çelikkol diziye veda etmeyecek. Mehdi ve Zeynep aşkı her ne kadar inişli çıkışlı olsa da tüm hızıyla devam edecek.

Bu arada başrol oyuncusu Demet Özdemir'in Instagram'dan yaptığı set paylaşımları sosyal medyada çıkan bu iddiaları güçlendirmişti. İşte o paylaşımlar...

Gönderilerde Mehdi'nin yer almaması ve Barış'ın olması takipçileri tarafından dikkat çeken bir detay oldu.



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