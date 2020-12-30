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  • Yemin'in aşıkları Özge Yağız ve Gökberk Demirci'den aşk dolu paylaşım
30 Aralık 2020 Çarşamba 22:13 | Son Güncelleme:

Yemin'in aşıkları Özge Yağız ve Gökberk Demirci'den aşk dolu paylaşım

Yemin'in aşıkları Özge Yağız ve Gökberk Demirci'den aşk dolu paylaşım

Özge Yağız ve Gökberk Demirci, Kanal 7'nin sevilen dizisi Yemin'de birlikte rol almıştı. Fenomen yapımda Reyhan ve Emir olarak iki sevgiliyi canlandıran oyuncular, dizi aşkını gerçek hayata da taşıyarak sevgili olmuşlardı. Birliktelikleri doludizgin devam eden ünlü oyunculardan Özge Yağız, Yemin'den Serra karakterine hayat verdiği Sol Yanım adlı diziye transfer olarak herkesi şaşırtmıştı.

Yemin dizisinin Reyhan'ı olarak ünlenen şimdiler de Sol Yanım'ın Serra'sı olarak anılan Özge Yağız'a Yemin dizisinde Emir'i canlandıran sevgilisi Gökberk Demirci'den aşk dolu paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Ünlü güzelse bu paylaşımlara kayıtsız kalmıyor. Evlik yolunda adım adım ilerleyen oyuncu çiftin yaptıkları bu mutluluk dolu paylaşımlarsa dikkatlerden kaçmayarak hayranlarını adeta mest ediyor. 

Özge Yağız'ın yeni dizi hamlesi hayranlarında Gökberk Demirci ile olan aşklarının akıbeti konusunda endişe oluşturmuştu. Ne varki bu durum kısa sürede bertaraf oldu. Çünkü Özge Yağız ve Gökberk Demirci aşkı, sevgililerin ilerleyen zamanlarda yaptıkları paylaşımlarıyla büyüyerek devam ettiğini kanıtlar nitelikte.

Evlilik yolunda adım adım ilerleyen ünlü çift, hayranlarını bu konuda rahatlatmış görünüyor. Birlikteliklerini ve sevgilerini kanıtlarcasına yaptıkları yeni paylaşımlar ise fanlarının dikkatinden kaçmıyor.

Özge Yağız ve Gökberk Demirci'den gelen yeni paylaşımlarla sevilen dizi Yemin'de filizlenen aşkın şahidi olmaya devam ediyoruz. Gökberk Demirci'nin Instagram story'sinden 16 Haziran 2019 notunu düşerek yaptığı ve sevgilisininde kendi story'sinden paylaştığı mutluluk dolu o gönderi huzurlarınızda...

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