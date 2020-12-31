Yemin dizisinden çıkan aşkın ünlü çifti Özge Yağız ve Gökberk Demirci'den yılbaşı paylaşımları

Kanal 7'in sevilen dizisi Yemin'de Özge Yağız ve Gökberk Demirci, Reyhan ve Emir karakterleri ile seyirciyle buluşmuş ve dizi takipçileri tarafından yeni televizyon çifti olarak çok çok beğenilmişti.



Dizi aşıkları gerçek yaşamda da sevgili olarak hayranlarını çok sevindirmişti. Yemin dizisinden ayrılan ve şimdilerde Sol Yanım adlı dizide Serra rolünü üstlenen güzel oyuncu Özge'den sevgilisi Gökberk Demirci'ye yılbaşına özel yeni paylaşımlar geldi.

Oyuncu çiftin sevgilerinin günden güne artarak devam ettiğini ve evlilik yolunda ilerlediğini gösteren yeni paylaşımlar işte karşınızda...

Güzel oyuncunun Instagram story'sinden paylaştığı fotoğrafların yeni olmaması dikkatlerden kaçmazken sevgili Gökberk Demirci'den sevgilisi ile birlikte kutladıkları yılbaşı gecesine dair yeni bir fotoğraf daha geldi. Paylaşımlarına "Herkese huzurlu, mutlu ve sağlıklı yıllar dileriz. Her şey gönlümüzce olsun" notunu düşen oyuncu çift sevenlerinin yeni yılını böyle kutladı.

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