Hande Erçel'in O Ses Türkiye Yılbaşı paylaşımları sosyal medyayı salladı

Hande Erçel'den sürpriz paylaşımlar... Sen Çal Kapımı'nın güzel oyuncusu Hande Erçel hayranlarını yaptığı paylaşımlarla yine mest etti. Eda karakteri ile yıldızı parlamaya devam eden güzel oyuncunun Instagram'dan paylaştığı O Ses Türkiye Yılbaşı özel fotoğrafları kısa sürede bir milyonun üzerinde beğeni aldı.



Fenomen yapım Sen Çal Kapımı'da Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan güzel oyuncunun dizideki Serkan-Eda çift uyumu büyük beğeni toplamayı sürdürüyor.

Öyle ki ünlü dizi çiftinin bir dergi kapağına verdikleri son pozlar olay olmuş ve büyük beğeni toplamıştı.

Hande Erçel hayranlarının karşısına bu kez Acun Ilıcalı'nın gelenek haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı ile çıkacak. Ünlü oyuncu katıldığı yılbaşı programına dair sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni paylaşımlar yaparak hayranlarını adeta mest etti. İşte o paylaşımlar...

Hande Erçel'in "Bol kahkahalı seneler" notunu düştüğü bu paylaşımlarına takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

Öte yandan güzel oyuncu Instagram story'sinden sevenlerine "Sev, yaşa, şükret, yeni yıl dilediğin gibi gelsin" notuyla yılbaşı dileklerinde bulunmayı ihmal etmedi.

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