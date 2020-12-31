Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya ile Exxen'de yeni proje müjdesi
Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'den sürpriz bir proje daha geldi. Hasan Can Kaya, 'Konuşanlar' programı ile YouTube'da tanınarak büyük bir hayran kitlesine kavuşmuştu. Programını Exxen'e taşıyan ünlü isimden bir bomba haber daha var.
1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak olan Exxen'den yeni proje haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni diziler, yeni programlar, var olan programların transferleri olsun ünlü isimler olsun adeta gümbür gümbür gelen Exxen, şimdiden takipçilerinde büyük bir merak uyandırıyor.
Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya'nın var olan programının yanı sıra 'Hayallerim, Aşkım ve Ailem' adlı yeni bir dizi ile Exxen'de kariyer yolculuğuna devam edeceği biliniyordu.
Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Exxen için Hasan Can Kaya'dan yetişkinlere özel yeni program geliyor.
Acun'un Tv 8'de yayınlanan adeta yılbaşı geceleri için bir klasik haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı çekimlerinde konuşularak gün yüzüne çıkan yeni projede Hasan Can Kaya yine iddialı gelecek gibi görünüyor.
Ünlü ismin Ekmek Kapısı adlı yeni programını ilginç kılan ise bir çizgi film olması. Yerli Simpsons projesi olarak niteleyebileceğimiz çizgi filmin müziklerinde ise Kibariye imzası olacak.
Öte yandan Kaya'nın dizi filminin kesinleşen oyuncuları Ezgi Gör ve Tuna Orhan oldu.