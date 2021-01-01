01 Ocak 2021 Cuma 06:25 | Son Güncelleme:
Amine Gülşe ve Mesut Özil'den yeni yıl sürprizi! Ünlü çift kızları Eda'nın yüzünü ilk kez gösterdi
Amine Gülşe-Mesut Özil çiftinin yeni yıl sürprizi kızları Eda oldu! Magazin gündeminden düşmeyen ünlü çift, 9 aylık olan kızlarının da yer aldığı yeni yıl paylaşımlarıyla sosyal medyada yine çok konuşuldu. Sevenlerinin yeni yılını kutladıkları paylaşımlarına hayranları tarafından çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Amine Gülşe ve Mesut Özil çiftinden yeni yıl sürprizi geldi. Ünlü çift 30 Mart'ta dünyaya gelen ve şimdi 9 aylık olan kızları Eda'nın yüzünü ilk kez gösterdi. 2020'nin son gününde Amine Gülşe ve Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafla mutlulukları adeta gözler önüne serdi.
2014 yılında Türkiye Güzeli seçilen Amine Gülşe ve Arsenal'de top koşturan Mesut Özil çiftinin sosyal medya hesaplarından "Yeni yılınızı kutlar, huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini dileriz" notunu düştükleri ve kızları Eda'nın yüzünü ilk kez gösterdikleri o paylaşımları işte karşınızda...
Ünlü çiftin beğeni yağmuruna tutulan paylaşımlarından sonra çok sayıda takipçi minik Eda'yı babası Mesut Özil'e benzetti.