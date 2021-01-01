2020'ye damga vuran magazin haberleri!

YILIN EN ÇOK KONUŞULANI

Halil Sezai, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i dövdüğü iddiasıyla tutuklu yargılandı. Sezai , 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılırken kararla birlikte tahliyesine karar verildi.

YILIN ADLİ VAKALARI

Ozan Güven’in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, ünlü oyuncunun kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Güven’e 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Dava sürüyor. Mustafa Sandal, ‘Beni Ağlatma’ kitabında Defne Samyeli’yle bir dönem aşk yaşadıklarını yazdı. Samyeli kitaptaki yazılanları yalanlayarak karşı tarafa dava açtı. Selen Sevigen, 4 yıl önce boşandığı, iki çocuğunun babası şarkıcı Gökhan Özen’den korunmak için dava açtı. Sevigen, hem uzaklaştırma talebinde bulundu hem de baba ile çocuklar arasındaki ilişkinin yeniden düzenlenmesini istedi.

İŞTE PANDEMİNİN FOTOĞRAFI



Maske ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı bir korona partisinde gazetecinin, çıkanların yüzlerini tanımaya çalışmak için sarfettiği mücadele gece muhabirimiz Recep Aslan tarafından fotoğraflandı.

YILIN TARTIŞMASI



Rasim Öztekin’in kavuğu Şevket Çoruh'a vermesi tiyatro çevresinde tartışmalara neden oldu. Özellikle Ali Poyrazoğlu, “Kavuk işi soytarılık. O kavuk Dümbüllü’nün kavuğu değil. O bir takke. Bu kameralar azdırıyor insanları” diyerek tartışmayı alevlendiren isim oldu.

YILIN İFŞASI



Oyuncu Kubilay Aka'nın sosyal medyadan tanıştığı genç bir kızla mesajları ifşa oldu. Tehdit edildiğini öne süren Aka, soluğu savcılıkta aldı.

YILIN İTİRAFI



Kazandığı sahne ücretiyle meslektaşlarını geride bırakan Ajda Pekkan, gereksiz harcamalar yapmadığını “Orijinal çantalara para vermem. Pahalı tektaşlarım yoktur” sözleriyle itiraf etti.

YILIN ÇEKİŞMESİ



Özcan Deniz ile geçen yıl boşandığı eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Deniz, kendisine ait evi gasp ettiği gerekçesiyle Aktan hakkında suç duyurusunda bulundu. Bununla da kalmayan Deniz, 2 yaşındaki çocuğunun velayetini almak için dava açtı. Mahkeme, davaya yayın yasağı kararı verdi.

YILIN YALANI



Manken Tülin Şahin, 2019 yılında Portekizli Pedro de Noronha ile evlendiklerini duyurmuş ve kısa bir süre sonra Şahin’in hamile olduğu öğrenilmişti. Kasım 2019’da kızlarını kucağına alan ve kısa bir süre önce de ayrılan ikili mahkemelik oldu. Pedro de Noronha kızını göstermediği gerekçesiyle Tülin Şahin’den şikayetçi olurken, çiftin resmi olarak evlenmediği de ortaya çıktı.

YILIN CEZASI



Oyuncu Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu, "özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

YILIN BEBEKLERİ

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’in ‘Lalin’ isminde kızları oldu. Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin kızları Eda dünyaya geldi. Pamir Kıraner ile evli olan oyuncu Saadet Işıl Aksoy, kızı Marisa Gülcan Kıraner’i kucağına aldı.

ARAMIZDAN AYRILANLAR

Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur, mart ayında hayatını kaybetti. TSM bestecisi Münir Nurettin Selçuk’un oğlu, besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk, 74 yaşında hayata veda etti. Recep Aktuğ, Umut Demirdelen, Nur Yerlitaş, Seyfi Dursunoğlu, Ömer Dönmez, Mehtap Anıl, Hikmet Karagöz, Engin Nurşani.

EVLENENLER

Barış Arduç-Gupse Özay, Levent Yüksel-Özlem Öztürk, Songül Öden-Arman Bıçakcı.

BOŞANANLAR

Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan’a boşanma davası açtı. İsmail Hacıoğlu, 4 yıl önce evlendiği Duygu Kumarki ile anlaşmalı boşandı. Sıla- Hazer Amani boşanma kararı aldı.

YILIN AŞKLARI

Kaan Yıldırım-Hadise, Ebru Şahin-Cedi Osman,

YILIN AYRILIKLARI



Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz, Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, temmuz ayında ilişkilerini noktaladı. 2019’da boşanıp yeniden bir araya gelen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ayrıldı. 2019’da boşanıp yeniden bir araya gelen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ayrıldı. Burcu Esmersoy-Allan Hakko, Berrak Tüzünataç-Berk Suyabatmaz, Kutsi- Feyza ÇıpaAslı Enver-Kerem Tunçeri, İrem Helvacıoğlu-Eser Alp, Ece Erken-Şafak Mahmutyazıcıoğlu.