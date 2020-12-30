Hazal Filiz Küçükköse'den sevenlerine müjde! 'Çekimler başlıyor'

Ekranların beğenilen yüzlerinden Hazal Filiz Küçükköse'den yeni haber var. Güzel oyuncunun ekranlara dönmeye hazırlandığı ve Yavuz Sultan Selim'in hayatının anlatıldığı yeni dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.



Ünlü oyuncu, hayranlarıyla kavuşacağı yeni dizisinde Kanuni'nin annesi, Yavuz Sultan Selim'in ikinci eşi olarak yerini alacak. 32 yaşındaki güzel oyuncunun Ayşe Hafsa Sultan'a hayat vereceği dizisinin hazırlıkları ise devam ediyor. Okuma ve kostüm provası ile zamanın geçtiğini belirten ünlü isim, dizileri için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Yavuz Sultan Selim rolünü Cengiz Coşkun'un canlandıracağı bilinen diziyle ilgili ünlü oyuncu Küçükköse "Set öncesi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ocak ayının ikinci haftasında set çalışmalarına start vermiş olacağız" sözleriyle hayranlarına müjdeyi verdi.

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