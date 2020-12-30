Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'yi duygulandıran sürpriz hediye

Fox TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma'nın sevilen oyuncusu Eda Ece'ye hayranlarından sürpriz hediye geldi.

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından olan Eda Ece dizisi Yasak Elma'da Yıldız karakterine hayat veriyor. Güzelliği ile dikkat çeken oyuncu dizideki performansı ile ayrıca göz doldurmaya devam ediyor. Günden güne hayranları çoğalan başarılı oyuncunun ünü sınırları aşmış durumda. Öyle ki Suudi Arabistan'daki hayranlarından sevilen oyuncuya hediye geldi.

Eda Ece'nin sosyal medya hesabından paylaştığı ve kendisini çok mutlu eden o hediye işte huzurlarınızda...

Hayvansever ünlü oyuncunun Matilda adlı bir kedisi olduğu biliniyor. Fanlarından gelen resimde yer alan kedi ve köpek bu açıdan ayrıca dikkat çekiyor. Güzel oyuncu, duygulandıran bu hediye karşısında teşekkür notunu düşmeyi ihmal etmeyerek paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

Bu sene aldığım en güzel yılbaşı hediyesi Suudi Arabistan'daki fanlardan geldi çok teşekkür ediyorum.

Öte yandan gün içinde Eda Ece aynı dizide rol aldığı ve Ender karakterine hayat veren Şevval Sam ile de selfie fotoğrafını paylaşarak hayranlarını ayrıca sevindirdi.

