30 Aralık 2020 Çarşamba 23:07 | Son Güncelleme:
İşte Yonca Evcimik'in yeni işi
Şarkıcı Yonca Evcimik yeni işini açıkladı. 90'lara damga vuran ünlü ismin Instagram paylaşımıyla duyurduğu bu haber hayranlarını şaşırtsa da aynı zamanda büyük takdir topladı. Ünlü ismin yeni işi bakın neymiş...
Şarkıcı kimliğinin yanı sıra hayvansever olarak bilinen Yonca Evcimik yeni paylaşımıyla hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Türk popuna yön veren ve 90'lara damga vuran ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla ikinci işini duyurdu.
Can dostlarının her zaman yanında olduğunu bir kez daha kanıtlayan Yonca Evcimik, yardım amaçlı olarak veterinerde çalışmaya başladı. Sevilen şarkıcı, sosyal medya hesabından bu haberi yaptığı bu paylaşımla duyurdu:
Şarkıcının "Veterinerde ilk asistanlık günüm" notunu düşerek paylaştığı gönderisi hayranları tarafından çok beğenilerek takdir topladı.