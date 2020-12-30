İşte Yonca Evcimik'in yeni işi

Şarkıcı kimliğinin yanı sıra hayvansever olarak bilinen Yonca Evcimik yeni paylaşımıyla hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Türk popuna yön veren ve 90'lara damga vuran ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla ikinci işini duyurdu.



Can dostlarının her zaman yanında olduğunu bir kez daha kanıtlayan Yonca Evcimik, yardım amaçlı olarak veterinerde çalışmaya başladı. Sevilen şarkıcı, sosyal medya hesabından bu haberi yaptığı bu paylaşımla duyurdu:

Şarkıcının "Veterinerde ilk asistanlık günüm" notunu düşerek paylaştığı gönderisi hayranları tarafından çok beğenilerek takdir topladı.

Sol Yanım'ın Serra'sı Özge Yağız'a Gökberk Demirci'den aşk dolu paylaşım

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'yi duygulandıran sürpriz hediye