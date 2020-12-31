Kırmızı Oda dizisinde usta oyuncu Köksal Engür sürprizi

TV 8'in iddialı yapımlarından ve yayınlandığı ilk günden itibaren fenomenleşen dizisi Kırmızı Oda'dan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Cuma akşamları seyirciyi ekran başına kilitleyen ünlü yapım, bu sefer de usta bir oyuncu ile seyirci karşısına çıkacak.



Ünlü isimlerin konuk oyuncu olarak yer aldığı dizi, dinamiğini korumaya devem ediyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizide yer alacak oyuncular ise yeni bölümler kadar merak ediliyor.

Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, sevilen dizi Kırmızı Oda'ya Köksal Engür konuk oyuncu olarak dahil oldu. Usta isim dizide Meriç Aral'ın hayat verdiği Ayşe karakterinin dedesi olarak yer alacak.

Köksal Engür, bir dönem TRT 1'de yayınlanan Leyla ile Mecnun adlı dizide Ak Sakallı Dede ve Karabasan rollerinde yer alarak hayran kitlesini genişletmişti. Ünlü oyuncu, son olarak Beş Kardeş dizisinde Osman karakteriyle seyirci karşısında yer aldı.

Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı Madalyonun İçi adlı kitaptan uyarlanan ve gerçek hayat hikayelerinin alıntılandığı dizinin kadrosunda Binnur Kaya, Tülin Özen, Meriç Aral, Gülçin Kültür Şahin, Burak Sevinç, Meriç Aral, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan gibi ünlü isimler bulunuyor.

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