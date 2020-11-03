Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği Sol Yanım dizisinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Yemin dizisinde Reyhan karakterini canlandıran Özge Yağız dizinin başrolünde. Yemin’den ayrılan Özge Yağız’ın yeni dizisinden ilk görüntüsü herkesi şaşırttı.

Yemin’in 2. sezon finalinden sonra ayrılan oyuncu, Sol Yanım ile kariyerine bambaşka bir noktadan devam edecek. Yeni imajıyla da çok dikkat çeken, hayranlarının beğenisini kazanan Özge Yağız’ın performansı da merakla bekleniyor.

Geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesini konu alındığı ‘Sol Yanım’ın başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi isimler yer alıyor. Yayınlanan ilk tanıtımla birlikte dizinin merakla beklenen karakterleri de ortaya çıktı.

‘Sol Yanım’ seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim’le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak.

İşte Sol Yanım dizisinin ilk fragmanı...



