Yasak Elma'nın Mert'i Can Nergis'ten Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'ye şaşırtan gönderme!

Bir dolandırıcı olan Mert karakterini canlandıran Can Nergis, sosyal medyada da oldukça aktif paylaşımlar yapan bir isim. Oyuncu neşeli ve esprili paylaşımlarıyla da hayranlarını keyiflendiriyor. Sık sık Yasak Elma dizisinden fotoğraflarını yayınlayan, esprili mesajlarıyla da diziye ilgiyi artırıyor.

Ünlü oyuncu bu sefer de Sadakatsiz dizisine elini attı. Cansu Dere’nin hayat verdiği Asya karakterinin kendisini aldatan eşi Volkan ve bu gerçeği kendisinden saklayan arkadaşlarından intikam alma hırsı iyice büyüdü. Asya’nın yaptıkları ekran başındaki izleyicileri fena halde şaşırttı. Tabii ki Cansu Dere de canlandırdığı karakterin yaptıklarına fazlasıyla şaşırıyor…

En son Volkan’ın yakın arkadaşı Mert ile birlikte olan ve onu tehdit ederek, şantajda bulunan bir Asya gördük ki, “Herkes benden korksun” der gibiydi.

Sadakatsiz dizisinde Asya'nın hayatını etkileyecek yeni bir isim geliyor

Cansu Dere, sosyal medya hesabından “Ah Asya” notuyla fotoğrafını paylaştı. Hayranları birçok yorumda bulundu. Binlerce beğeni geldi. Yorum yapanlardan birisi de Can Nergis idi.

Yasak Elma’nın Mert’i Can Nergis, “Ah güçlü anne Asya” diyerek Cansu Dere’ye gönderme yaptı. Takipçiler ise bu paylaşımı tiye alan yorumlar yaptı.

“Abi beni de dolandırsana…”

“Asya’nın aklına girme, dolandırırsın filan…”

“Ah zeki dolandırıcı Mert…”

Sadakatsiz reytinglerde ortalığın tozunu attırıyor!