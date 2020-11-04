Sadakatsiz dizisinde Asya'nın hayatını etkileyecek yeni bir isim geliyor

Sadakatsiz'in Asya’sını etkileyecek yeni bir isim diziye katılıyor. Star TV’de ekrana gelen ve şimdilerde dijital platformda yayınlanması gündemde olan Avlu isimli diziyle en son ekranlara gelen Kenan Ece, artık Sadakatsiz dizisinin kadrosunda.

Sevilen oyuncu Kenan Ece, psikiyatr rolüyle kadroya dahil oldu. Ece, başarılı bir psikiyatr olan Turgay Güngör karakterini canlandıracak.

Kenan Ece, Asya’nın (Cansu Dere) en zor anında karşısına çıkacak. Ve Turgay, Asya’yı hayatında özel bir yere konumlandıracak.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un yer aldığı, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.