04 Kasım 2020 Çarşamba 17:45 | Son Güncelleme:
Sadakatsiz dizisinde Asya'nın hayatını etkileyecek yeni bir isim geliyor
Kanal D'nin yeni dizisi dünyaca ünlü BBC'nin Doctor Foster uyarlaması olan Sadakatsiz dizisine sürpriz bir isim katılıyor. Her bölümü heyecanla izlenen ve Çarşamba akşamları reytingde birinciliği kimseye bırakmayan bir yapım olarak dikkatleri çeken Sadakatsiz'e Asya'nın hayatını etkileyecek yeni bir isim geliyor.
Sadakatsiz'in Asya’sını etkileyecek yeni bir isim diziye katılıyor. Star TV’de ekrana gelen ve şimdilerde dijital platformda yayınlanması gündemde olan Avlu isimli diziyle en son ekranlara gelen Kenan Ece, artık Sadakatsiz dizisinin kadrosunda.
Sevilen oyuncu Kenan Ece, psikiyatr rolüyle kadroya dahil oldu. Ece, başarılı bir psikiyatr olan Turgay Güngör karakterini canlandıracak.
Kenan Ece, Asya’nın (Cansu Dere) en zor anında karşısına çıkacak. Ve Turgay, Asya’yı hayatında özel bir yere konumlandıracak.
Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un yer aldığı, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.