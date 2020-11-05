Sadakatsiz reytinglerde ortalığın tozunu attırıyor!

Kanal D’nin yeni dizisi Sadakatsiz, 5’inci bölümüyle reytinglerde AB ve ABC1’de en çok izlenen yapım olurken; sosyal medyada da zirveyi bırakmıyor. “Sadakatsiz”, yine izleyicinin gözdesi olmayı başardı. AB ve ABC1 gruplarında 10’lu reytingleri gören dizi müthiş bir çıkış daha yapmış oldu.

Sadakatsiz'in 5. bölümünde yer yerinden oynadı. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği Sadakatsiz, dizisi bu çıkışı ile Çarşamba akşamlarının zirvesini ele geçirmekle kalmadı, daha da reyting artırabileceğini sergiledi…

4 KASIM 2020 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI:

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 ESRA EROL'DA ATV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 SEN CAL KAPIMI FOX

10 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

AB REYTİNG SIRALAMASI

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

6 HAVA DURUMU KANAL D

7 SEN CAL KAPIMI FOX

8 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 BENIM ADIM MELEK TRT 1

ABC REYTİNG SIRALAMASI

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

6 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

7 BENIM ADIM MELEK TRT 1

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 SEN CAL KAPIMI FOX

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV