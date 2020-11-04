Saadet Özsırkıntı kimdir? Saadet Özsırkıntı kaç yaşında, nerelidir?

Saadet Özsırkıntı gündemde yer alana konu başlıklarından biri oldu. Reklam projeleri ile tanınan Saadet Özsırkıntı daha sonra Acun Ilıcalı'nın programlarından sunuculuk yapmaya başlamıştır. İngiltere'de dil eğitimi alan Saadet Özsırkıntı, O Ses Türkiye sunuculuğuyla ünlenmiştir.

SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR?

Saadet Özsırkıntı 1990 yılının mayıs ayında dünyaya gelmiştir. Aslen Adanalı’dır. Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim aldı. Dil eğitimi için İngiltere’ye gitti, bir süre yaşantısını orada sürdürdü. İlk olarak reklam projeleriyle tanınan güzel sunucu daha sonra Tv 8 kanalında Dünya Listeleri Müzik programının sunuculuğunu üstlendi.

Acun Ilıcalı projelerinde görev alan Saadet Özsırkıntı, 2015 yılında 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu oldu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaktadır.