Sol Yanım'da Özge Yağız ve Tolga Mendi birbirine çok yakıştı!

“Sevdiklerini zamansız kaybedenlerin bir tarafları hep eksik olur” sloganı ile yola çıkan Sol Yanım dizisinde, Yemin’i 2. sezonun ardından bırakan Özge Yağız heyecanla bekleniyor. Son dönemin çok konuşulan oyuncusu, yeni karakteri ve performansı ile hayranların en merak ettiği kişi konumunda. Sol Yanım dizisinde Özge Yağız ve Tolga Mendi birbirine şimdiden çok yakıştırıldı.

Başrolünde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin’in yer aldığı, yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği, senaryosu Melis Civelek imzasını taşıyan ‘Sol Yanım’ın ilk tanıtımıyla merakla beklenen karakterler de belli olaya başladı.

Dizinin başrol oyuncuları Tolga Mendi ile Özge Yağız’ın birbirlerine çok yakıştıkları fotoğraflardan hemen anlaşıldı. İki oyuncunun birlikte sahne performansı da merakla bekleniyor.

Yemin'den ayrılan Özge Yağız'ın yeni dizisinden ilk görüntüsü herkesi şaşırttı!

SOL YANIM KONUSU NEDİR?

Sol Yanım, zenginliğin tüm ihtişamını yaşadıktan sonra bir mahallede yeni hayatına alışmaya çalışan anne ve kızın sırlarının yanı sıra, görkemli ve mutlu bir hayatın simgesi olan Kutlusoy ailesinin sırlarının birbirine nasıl düğümlendiğini anlatacak.



