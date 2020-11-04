Sol Yanım oyuncuları kim? Sol Yanım dizisi konusu nedir, ne zaman başlayacak?

Sol Yanım dizisinin oyuncuları belli oldu. Star Tv'de ilk tanıtımı yapılan Sol Yanım'da genç yaşında ayakta kalma mücadelesi vermiş Serra ile Kutlusay Ailesi’nin veliahttı Selim'in hikayesini konu alacak. Yemin dizisiyle birçok seyircinin gönlünde yer edinen Özge Yağız dizide başrolü canlandıracak. Sol Yanım'da Melis Civelek'in senaryosunu kaleme alırken, Serdar Gözelekli de yönetmen koltuğunda oturuyor. Peki, Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler?

SOL YANIM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesini konu alındığı ‘Sol Yanım’ın başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi isimler yer alıyor. Yayınlanan ilk tanıtımla birlikte dizinin merakla beklenen karakterleri de ortaya çıktı.

Dizinin diğer oyuncu kadrosu ise şu şekilde:

Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman, Benian Dönmez, Feyza Civelek, Tuğçe Açıkgöz, Ecem Atalay, Ergül Miray Şahin, Emre Dinler, Oktay Çubuk, Aleyna Şen, Yavuz Pekdiker, Demet Genç, Haydar Koyel, Celal Tak, Murat Balcı, Özgür Cem Tuğluk, Efe Taşdelen, Ayşe Kırca, Hasret Usneker.

SOL YANIM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

‘Sol Yanım’ seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim’le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra’nın burslu okuduğu, Selim’in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.

SOL YANIM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sol Yanım dizisinin ne zaman başlayacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Star Tv'de ekrana gelecek olan dizis için Yakında ifadesi yer alıyor.