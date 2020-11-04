Bir Zamanlar Çukurova'da 2. başrol ayrılığı! İşte diziye veda edecek sürpriz isim...

Atv ekranlarının başarılı yapımlarından Bir Zamanlar Çukurova’da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Dizide Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin, Behice tarafından silahla vuruldu ve öldürüldü. Dizinin önemli başrollerinden olan Vahide Perçin’in ayrılığı izleyicileri üzerken 2. başrol ayrılığı haberi ise herkesi şoke etti.



Edinilen bilgiye göre Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 77. bölümünde başroller arasında yer alan bir isim daha ekrana veda edecek. Bu hafta 71. bölümü yayınlanacak olan diziden 7 bölüm sonra bir oyuncunun ayrılacağı hatta kendi isteğiyle rolüne son verileceği ifade ediliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın tv100’deki haberinde yer alan bilgiye göre Kerem Alışık ile anlaşamayan Uğur Güneş’in diziden ayrılmak istediği ve 77. bölümde çıkacağı ifade ediliyor.

Dizide kilit bir karakteri olan Yılmaz’ı oynayan Uğur Güneş’in diziden ayrılacağı iddiası herkesi şaşkına çevirirken, sözleşmesi biten Güneş’in uzun süredir eski sevgilisi Hilal Altınbilek yüzünden Kerem Alışık’la yaşadığı husumetten dolayı projeden ayrılmak istediği şeklinde bir iddia dillendirilmekte.