Gökberk Demirci'den sevgilisi Özge Yağız'a destek paylaşımı: Her şeyim yolun apaçık olsun...

Kanal 7'nin çok sevilen dizilerinden Yemin, yeni bölümleriyle seyircileriyle buluşmaya devam ediyor. Bu sezon Yemin'deki Reyhan rolünden ayrılan Özge Yağız, dizinin Emir'i Gökberk Demirci'yle aşkını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

Yemin dizisinin merakla beklenen yeni sezonu geçen haftalarda Kanal 7 ekranlarında sevenleriyle buluştu. Başrollerden Özge Yağız’ın gitmesi ile birlikte Reyhan karakteri de artık dizide yer almadı. Özge Yağız'ın yerine yeni başrol olarak Cansu Tuman geldi. Yağız'ın da yeni adresi belli oldu.

SOL YANIM'LA DÖNDÜ

Özge Yağız, yakında Star TV'de yayınlanmaya başlayacak olan Sol Yanım dizisinde rol alacak. İlk fragmanı yayınlanan dizi, hayranları tarafından şimdiden merakla bekleniyor. Yağız'ın sevgilisi Gökberk Demirci de oyuncuyu bu heyecanlı gününde yalnız bırakmadı.

Instagram hesabından Sol Yanım'ın fragmanını paylaşan Demirci, "Her şeyim yolun apaçık, yolun aydınlık olsun. Setiniz keyifli ve huzurlu, reytinginiz bol olsun" mesajını not düştü.